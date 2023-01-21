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14:40, 21 января 2023Путешествия

Воздушный шар с пассажирами застрял на горе в Сочи

Воздушный шар с детьми и взрослыми застрял на дереве в горах в Лазаревском районе Сочи

Фото: unsplash

Воздушный шар с шестью пассажирами, среди которых есть дети, застрял на дереве на горе в селе Солохаул в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В селе Солохаул на горе на высоте две тысячи метров на дереве застрял воздушный шар с людьми — трое взрослых и трое детей», — приводит агентство слова собеседника. В настоящее время специалисты принимают меры, чтобы спасти людей. На данный момент экстренные службы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

МЧС России направит к месту происшествия вертолет Ка-32 со спасателями, сообщили в ведомстве. Отмечается, что с воздуха специалисты смогут провести мониторинг обстановки, после чего примут решение о том, каким способом их можно будет спасти. «Связь с людьми есть, их состояние нормальное», — добавили в МЧС.

В ноябре 2022 года сообщалось, что девять человек пострадали во время посадки воздушного шара в Австрии. В процессе нее корзина внезапно опрокинулась и из нее выпали четыре человека, включая пилота и обслуживающий персонал. Их протащило по земле несколько метров.

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Денис Савосин
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