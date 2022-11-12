Девять человек пострадали во время полета на воздушном шаре

Kurier: девять человек пострадали из-за перевернувшейся корзины воздушного шара в Австрии

Девять человек пострадали в результате аварии с воздушным шаром в Австрии. Об этом сообщило издание Kurier.

Инцидент произошел в федеральной земле Нижняя Австрия. Туристы отправились на прогулку на воздушном шаре. В процессе посадки корзина внезапно опрокинулась, и из нее выпали четыре человека, включая пилота и обслуживающий персонал. Их протащило по земле несколько метров.

Воздушный шар с пятью оставшимися на борту пассажирами вновь взлетел в воздух, но позже застрял между деревьями в лесу.

Два человека с тяжелыми травмами были доставлены вертолетом экстренной помощи в больницу. Еще семерым помощь была оказана на месте.

Прокуратура Винер-Нойштадта начала расследование в отношении пилота по статье о причинении телесных повреждений по грубой небрежности.

В октябре две туристки из Испании разбились насмерть во время жесткой посадки воздушного шара в Турции. На борту шара, вылетевшего из руин Зельве в районе городка Аванос, находилось 30 человек. Из-за неожиданного усиления ветра воздушный шар совершил жесткую посадку, в результате которой погибли 62-летняя и 64-летняя женщины.