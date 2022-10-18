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20:41, 18 октября 2022Путешествия

В Турции две женщины разбились насмерть во время жесткой посадки воздушного шара

Две туристки из Испании погибли в результате жесткой посадки воздушного шара в Каппадокии

Фото: unsplash

Две туристки из Испании разбились насмерть и еще трое отдыхающих пострадали во время жесткой посадки воздушного шара в регионе Каппадокия в Турции. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

Несчастный случай произошел утром во вторник, 18 октября, в провинции Невшехир. На борту шара, вылетевшего из руин Зельве в районе городка Аванос, находилось 30 человек, двое из которых члены экипажа.

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Из-за неожиданного усиления ветра воздушный шар совершил жесткую посадку, в результате которой погибли 62-летняя и 64-летняя женщины, еще трое путешественников получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. По заверениям властей провинции Невшехир, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Ранее в октябре сообщалось, что россиянина Владислава Сенговича, пропавшего на отдыхе в Турции, нашли мертвым спустя 39 дней после исчезновения. Тело гражданина России обнаружил турист во время экскурсии в районе горы Чалыш в Кемере, провинция Анталья.

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Фариза Бацазова
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