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15:42, 17 октября 2022Путешествия

Пропавшего на отдыхе россиянина обнаружили мертвым в Турции спустя 39 дней

Hürriyet: тело россиянина нашли спустя 39 дней после пропажи в районе горы Чалыш в Кемере

Фото: Burak Arslan / Unsplash

Россиянина Владислава Сенговича, пропавшего на отдыхе в Турции, нашли мертвым спустя 39 дней после исчезновения. Об этом пишет газета Hürriyet.

По информации издания, тело россиянина обнаружил турист во время экскурсии в районе горы Чалыш в Кемере, провинция Анталья. Мужчина сообщил о ситуации руководству отеля, в котором он остановился. После чего на место происшествия прибыли представители береговой охраны и сотрудники местной полиции.

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Спасатели сняли тело россиянина с 70-метровой скалы, преодолев для этого около пяти километров пешком по горной местности. Командование береговой охраны доставило тело погибшего на берег.

В ходе экспертизы, проведенной в морге Кемерской государственной больницы, было установлено, что обувь, шорты и футболка на погибшем принадлежали 47-летнему гражданину России Сенговичу, пропавшему без вести еще 8 сентября. После осмотра специалисты отправили тело туриста в Институт судебной медицины Антальи.

Ранее в сентябре российский турист забил молотком отца и снял убийство на видео во время отдыха в Турции. По данным СМИ, у россиянина, отдыхавшего в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи, по неизвестной причине случился конфликт с пожилыми родителями.

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Фариза Бацазова
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