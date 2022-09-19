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Россиянин забил отца молотком во время отдыха в Турции и снял убийство на видео

DHA: отдыхающий в Анталье россиянин забил отца молотком до смерти и тяжело ранил мать

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Российский турист забил молотком отца и снял убийство на видео во время отдыха в Турции. Об этом сообщает агентство DHA.

По данным издания, у россиянина, отдыхавшего в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи, по неизвестной причине случился конфликт с пожилыми родителями. В разгар ссоры молодой человек напал на отца с молотком и забил его до смерти. Затем он тяжело ранил мать. В конце убийца задушил обоих проволокой. Все произошедшее он снял на видео.

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Чтобы заглушить крики родителей турист включил в номере громкую музыку. После инцидента он вышел из отеля и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавших обнаружили сотрудники отеля. Они вызвали полицейских и медиков. Специалисты установили, что отец россиянина скончался на месте от полученных травм. А тяжело раненую мать доставили в частную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, женщину спасти не удалось.

Турецкие правоохранители приступили к операции по поимке россиянина. Фотографии мужчины, предположительно страдающего психологическим расстройством, были распространены как в жандармерии Антальи, так и в местной полиции.

Ранее в сентябре турист из Эстонии, отдыхавший в Турции, избил жену до смерти в номере. Издание отмечает, что между супругами произошел конфликт в номере отеля в Кемере. После словесной перепалки завязалась драка. Сообщается, что 42-летний эстонец избил 41-летнюю жену, выбил ей зубы и оставил многочисленные травмы на теле.

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Фариза Бацазова
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