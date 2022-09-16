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Отдыхающий в Турции турист избил жену до смерти в номере отеля

Hurriyet: турист из Эстонии избил жену до смерти в номере отеля в турецком Кемере

Фото: Martin Siepmann / globallookpress.com

Турист из Эстонии, отдыхавший в одном из отелей Турции, избил жену до смерти в номере. Об этом пишет Hurriyet.

Издание отмечает, что по неизвестной причине между супругами произошел конфликт в номере отеля в Кемере, в провинции Анталья. После словесной перепалки завязалась драка. Сообщается, что 42-летний эстонец избил 41-летнюю жену, выбил ей зубы и оставил многочисленные травмы на теле.

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На место происшествия прибыли медики. Они забрали пострадавшую, чтобы отвезти ее в больницу. Однако спасти женщину не удалось, по дороге в медучреждение она скончалась. Известно, что убийцу прямо в отеле задержали сотрудники турецкой полиции.

При осмотре тела погибшей специалисты обнаружили многочисленные синяки и порезы глубиной 4 и 5 сантиметров. После вскрытия тело женщины отправили на родину. Разбирательства в отношении задержанного продолжаются.

Ранее в январе сообщалось, что американского туриста заподозрили в убийстве жены ради страховых выплат во время путешествия в Африку.

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Фариза Бацазова
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