Мужчину заподозрили в убийстве жены во время путешествия ради страховых выплат

Американского туриста заподозрили в убийстве жены ради страховых выплат во время путешествия в Африку. Об этом сообщает New York Post.

В 2016 году 67-летний дантист из штата Пенсильвания по имени Лоуренс Рудольф отправился в Замбию вместе со своей супругой Бьянкой. Пара планировала заняться охотой на крупную дичь. Однако спустя несколько дней после начала поездки мужчина заявил, что его жена погибла из-за несчастного случая. По его словам, это произошло в номере гостиницы — он якобы услышал выстрел из ружья в соседней комнате, где оставил свой неразряженный дробовик. Путешественник заявил, что Бьянка могла застрелить саму себя по неосторожности, когда убирала оружие в чехол. Изначально полиция Замбии пришла к выводу, что женщина умерла случайно.

Однако в 2022 году правоохранительные органы выдвинули обвинения в адрес туриста — полиция предположила, что мужчина намеренно убил жену ради страховых выплат в размере пяти миллионов долларов. В настоящий момент Рудольф находится под стражей в штате Колорадо.

В феврале 2021 года жителя Турции обвинили в умышленном убийстве жены, находившейся на седьмом месяце беременности, ради выплаты по страховке. Уточняется, что 40-летний Хакан Айсал столкнул жену Семру Айсал с 300-метрового скалистого обрыва, перед этим сделав несколько общих селфи.