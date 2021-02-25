Турист столкнул беременную жену со скалы в Турции и попал на видео

Житель Турции обвиняется в умышленном убийстве жены, находящейся на седьмом месяце беременности, ради страховых выплат. Видео и подробности инцидента публикует The Sun.

Как передает издание, 40-летний Хакан Айсал (Hakan Aysal) столкнул жену Семру Айсал (Semra Aysal) с 300-метрового скалистого обрыва в живописной долине бабочек в Мугле, перед этим сделав несколько общих селфи. По данным прокуратуры, сделанные фотографии во время опасной прогулки были прикрытием, чтобы позже мужчина мог заявить о «несчастном случае».

После того как полицейские начали расследование, к ним обратился турист, обнаруживший, что на его камеру попала запись события тех дней. На кадрах, сделанных за несколько минут до предполагаемого убийства, видно, что супруги спускаются со скалы к морю, держась за руки.

Турист, снимавший ролик, отметил странное поведение незнакомцев. В данный момент правоохранительные органы исследуют видеоматериал. Предполагается, что пара просидела на вершине утеса около трех часов, пока не остались одни, и Айсал толкнул жену в пропасть.

Также прокуроры отметили, что жизнь Айсал была застрахована на 40 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей), и вскоре после ее смерти муж на правах бенефицира обратился в страховую компанию для получения этой суммы. Однако из-за расследования причин гибели женщины выплату по страховке отклонили.

Родственники женщины сообщили, что Айсал боялась высоты. Также, она была против любых заемных денег, а после ее смерти семья узнала о трех кредитах, взятых супругом на имя жены.

Тем не менее мужчина отрицает свою вину. Он сообщил, что они вместе фотографировались на скале, а потом, услышав позади себя крик, Айсал повернулся — его супруга уже падала с обрыва.

Ранее в феврале сообщалось о волонтере, сорвавшемся в горном ущелье во время спасательной операции. Получив тяжелые травмы, мужчина выжил, однако остался инвалидом на всю жизнь.