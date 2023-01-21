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03:31, 21 января 2023Интернет и СМИ

Онлайн-банкинг в Telegram оказался под угрозой

«Ъ»: Роскомнадзор с 1 марта ограничит передачу платежной информации в мессенджере Telegram

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Telegram включат в число иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что, согласно принятым в прошлом году поправкам к закону «Об информации», внесенным в реестр иностранных мессенджеров сервисам с 1 марта 2023 года будет запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим «государственное задание», будет запрещено пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Как пишет издание, под угрозой оказалась интеграция Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, также ограничения распространяются на банки. Требования вводятся на фоне решений ряда банков организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров, в том числе Telegram.

В четверг, 19 января, банк ВТБ сообщил, что первым в России запускает работу полноценного онлайн-банка в мессенджере Telegram. Автор поправок о перечне иностранных мессенджеров, депутат Госдумы Антон Горелкин заявил изданию, что если Telegram попадет в реестр, то «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях».

Ранее пользователей Telegram предупредили о самой массовой фишинговой атаке в мессенджере. По данным In2security, злоумышленники массово рассылают в мессенджере сообщения с предложением ознакомиться со списком людей, которые якобы будут мобилизованы в ближайшее время.

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Марина Совина
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