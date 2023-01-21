Time: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ американский морпех Свифт

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский морской пехотинец Дэниел Свифт погиб на этой неделе на Украине. Об этом сообщает Time со ссылкой на должностное лицо в ВМС.

По информации собеседника издания, погибший был оператором первого класса сил специального назначения, который самовольно оставил службу в ВМС. Американец скончался от «пулевых ранений, полученных в ходе атаки России на его подразделение», указал источник в ВМС.

Из документов следует, что в США Свифт считался дезертиром с 2019 года.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что на стороне ВСУ воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. При этом в первые месяцы российской спецоперации наемников было значительно больше, но большая их часть вернулась домой уже к лету. «Многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для соцсетей, другие стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии», — указывает газета.