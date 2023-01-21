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00:36, 21 января 2023Мир

На Украине погиб воевавший на стороне ВСУ американский морпех

Time: на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ американский морпех Свифт

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский морской пехотинец Дэниел Свифт погиб на этой неделе на Украине. Об этом сообщает Time со ссылкой на должностное лицо в ВМС.

По информации собеседника издания, погибший был оператором первого класса сил специального назначения, который самовольно оставил службу в ВМС. Американец скончался от «пулевых ранений, полученных в ходе атаки России на его подразделение», указал источник в ВМС.

Из документов следует, что в США Свифт считался дезертиром с 2019 года.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что на стороне ВСУ воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. При этом в первые месяцы российской спецоперации наемников было значительно больше, но большая их часть вернулась домой уже к лету. «Многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для соцсетей, другие стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии», — указывает газета.

Марина Совина
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