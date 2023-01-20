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00:34, 20 января 2023Бывший СССР

В США подсчитали число наемников в рядах ВСУ

The Washington Post: в ВСУ служат до трех тысяч иностранных наемников

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют примерно одна-три тысячи иностранных наемников. Об этом пишет The Washington Post.

Издание утверждает, что большинство наемников служат в трех батальонах иностранного легиона. При этом в первые месяцы российской спецоперации наемников было значительно больше, но большая их часть вернулась домой уже к лету. «Многие, видимо, были больше заинтересованы в позировании для соцсетей, другие стремились воплотить в жизнь фантазии из игры Call of Duty, а некоторые столкнулись с более серьезными подозрениями в краже или сексуальном насилии», — указывает газета.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики рассказал, что в обороне Соледара на стороне ВСУ участвовали батальоны, которые полностью состояли из иностранных наемников. На такой шаг Киев пошел из-за больших потерь ВСУ в технике из-за неумения украинцев пользоваться ей.

В декабре 2022 года председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что с начала спецоперации через "восточный фронт" прошло не менее 10 тысяч поляков. Он утверждает, что, помимо них, еще около двух тысяч инструкторов из Польши участвовали в обучении украинцев.

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Марина Совина
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