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05:24, 19 января 2023Россия

В ДНР заявили об участии батальонов иностранных наемников в обороне Соледара

Представитель НМ ДНР заявил об участии батальонов иностранных наемников в обороне Соледара

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) рассказал, что в обороне Соледара на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали батальоны, которые полностью состояли из иностранных наемников, сообщает ТАСС.

Он отметил, что на фоне больших потерь ВСУ поставляемой им техники, происходящих, по мнению Запада, из-за недостаточного обучения ее эксплуатации украинских военных, было принято решение укомплектовывать не смешанные подразделения, а части, которые полностью состоят из иностранцев.

«Замысел Запада сейчас — поставлять уже слаженные банды наемников, от рядового до офицерского состава. Пока мелкие. Хотя дивизион орудий — это уже не так уж мало в части личного состава», — заявил представитель НМ ДНР, отметив, что такие роты и батальоны наемников участвовали в обороне Соледара.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Украина перебросила часть своих войск с херсонского направления в Донбасс. По его словам, Киев решил не упускать момент.

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Марина Совина
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