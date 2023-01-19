Стало известно о переброске украинских войск из Херсонской области в Донбасс

Врио губернатора Сальдо: ВСУ перебросили часть войск с херсонского на донецкое направление

Украина перебросила часть своих войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев решил не упускать момент. «Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», — подчеркнул он.

На данный момент на линии соприкосновения в Херсонской области происходят бои местного значения и обстрелы, уточнил политик. По его словам, российская армия «давит на противника», проводит диверсии на правом берегу, ведет контрбатарейную борьбу с артиллеристами и минометчиками.

Ранее стало известно о приостановке ВСУ наступления на Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков уточнил, что украинское командование было вынуждено распорядиться о переброске резервов на Соледар.