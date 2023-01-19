Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:30, 19 января 2023Россия

Стало известно о переброске украинских войск из Херсонской области в Донбасс

Врио губернатора Сальдо: ВСУ перебросили часть войск с херсонского на донецкое направление
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Украина перебросила часть своих войск с херсонского направления в Донбасс, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Киев решил не упускать момент. «Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», — подчеркнул он.

На данный момент на линии соприкосновения в Херсонской области происходят бои местного значения и обстрелы, уточнил политик. По его словам, российская армия «давит на противника», проводит диверсии на правом берегу, ведет контрбатарейную борьбу с артиллеристами и минометчиками.

Ранее стало известно о приостановке ВСУ наступления на Кременную в Луганской народной республике (ЛНР). Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков уточнил, что украинское командование было вынуждено распорядиться о переброске резервов на Соледар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Администрация Байдена заявила о готовности помочь Украине для удара по Крыму
Стало известно о переброске украинских войск из Херсонской области в Донбасс
Врач предупредил о возможности спутать грипп с усталостью или головной болью
Российский офицер рассказал про украинские заградотряды
Великобритания поставит Украине более 200 единиц бронетехники
В МАГАТЭ оценили вероятность происшествия на украинских АЭС
В США раскрыли возможный состав нового пакета военной помощи Украине
Белый дом счел оскорбительным сравнение Лавровым действий США и Гитлера
В России оценили заявление Украины о «корейском сценарии»
Украинские школьники затравили польского учителя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.