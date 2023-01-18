В ЛНР заявили о вынужденной приостановке ВСУ наступления на Кременную

Командир спецназа Новиков: ВСУ приостановили наступление на Кременную после Соледара

Командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай» в беседе с ТАСС рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне разгрома российскими солдатами в Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР) были вынуждены приостановить свое наступление на Кременную в Луганской народной республике (ЛНР), а также на херсонском направлении.

«Успехи нашей армии на соледарском направлении остановили, фактически заставили противника как минимум приостановить свои планы по наступлению на Кременную и по наступлению на херсонском направлении», — заявил офицер, отметив, что украинское командование было вынуждено распорядится о переброске резервов на Соледар.

По словам Новикова, в настоящее время ВСУ «ведут огневое давление» под Кременной, производя выстрелы по всему подряд, в то время, как российские военные заняты выявлением огневых точек противника и нанесения по ним ответных ударов.

Ранее уцелевший личный состав одного из батальонов 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовавший на направлении Соледар — Артемовск (украинское название — Бахмут), пожаловался президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному на преступные приказы их командира.