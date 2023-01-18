Украинские военные пожаловались Зеленскому на преступные приказы командира

Уцелевшие в Соледаре бойцы ВСУ пожаловались Зеленскому на преступные приказы командира

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Уцелевший личный состав одного из батальонов 116-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовавший на направлении Соледар — Артемовск (украинское название — Бахмут), пожаловался президенту страны Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному на преступные приказы их командира. Видеообращение размещено в Telegram-канале «С места события».

Как уточнили военные, командование ставит им задачи, но для их выполнения у бойцов нет необходимой подготовки. Кроме того, украинские военнослужащие пожаловались на нехватку материально-технического обеспечения.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске, сейчас блокируются оставшиеся. 15 января Минобороны России после взятия под контроль Соледара заявило, что Российская армия продолжает наступление в районе северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соль в Донецкой народной республике. ВСУ несут большие потери.