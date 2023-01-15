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14:23, 15 января 2023Россия

Минобороны заявило о наступлении России на северные окраины Артемовска

Минобороны заявило о продолжении наступления России в районе северных окраин Артемовска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские военные продолжили наступление в Донецкой народной республике (ДНР) в районе северных окраин Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там отметили, что на донецком направлении также было продолжено российское наступление в районе железнодорожной станции Соль. За сутки в ходе боевых действий были уничтожены более 80 украинских военных, два танка, три броневые машины и столько же авто.

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12 января Россия взяла под полный контроль город Соледар в Бахмутском районе ДНР. Это, по данным Минобороны России, стало возможно благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям. В военном ведомстве допустили, что после взятия Соледара Россия сможет заблокировать и взять в котел подразделения Вооруженных сил Украины в Артемовске.

Впоследствии в оборонном ведомстве уточнили, что взятие городских кварталов Соледара было осуществлено штурмовыми отрядами частной военной компании «Вагнер».

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Анастасия Шейкина
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