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19:44, 13 января 2023Россия

Минобороны подтвердило взятие кварталов Соледара штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Минобороны: штурм городских кварталов Соледара выполнен силами ЧВК «Вагнер»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом в пятницу, 13 января, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

13 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).

Оборонное ведомство сообщило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск, и отдельно подчеркнуло, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.

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Никита Абрамов
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