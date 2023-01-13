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13:40, 13 января 2023Россия

Минобороны допустило взятие Артемовска в котел после операции в Соледаре

Минобороны заявило о возможности взять в котел ВСУ в Артемовске из-за контроля Соледара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные после взятия под контроль Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) смогут заблокировать и взять в котел подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.

11 января российское военное ведомство отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Соледар с северной и южной стороны, а военные продолжают наносить удары по опорным пунктам ВСУ, и штурмовые отряды ведут бой.

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Вечером в четверг, 12 января, Россия взяла под полный контроль Соледар в Бахмутском районе ДНР. Это, по данным Минобороны России, стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям.

Россия, взяв Соледар, получит контроль над крупнейшим на территории европейской части Содружества Независимых Государств (СНГ) профильным заводом «Артемсоль», сказал военный корреспондент Андрей Руденко. В свою очередь, военкор Александр Коц счел, что взятие Соледара имеет для российских Вооруженных сил стратегическое и психологическое значение.

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Анастасия Шейкина
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