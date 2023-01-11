Военкор объяснил важность взятия Соледара солью

Военкор Руденко: взятие Соледара дает России контроль над крупнейшим в СНГ соляным заводом

Взяв Соледар Россия получает контроль над крупнейшим на территории европейской части Содружества независимых государств (СНГ) профильным заводом «Артемсоль», заявил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

По его словам, в СССР «Артемсоль» производила до 40 процентов добычи всей соли в стране. «Ну вы понимаете, что эта соль очень важна как для нас, так и для врага», — написал Руденко.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Он также пообещал позже сообщить число пленных.

Затем советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что под Соледаром были подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые бежали с линии фронта.

