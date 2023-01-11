Минобороны заявило о блокировании Соледара в ДНР подразделениями ВДВ

Минобороны России отчиталось о блокировании Соледара с северной и южной части силами ВДВ

Российские подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали Соледар в Донецкой народной республике (ДНР) с северной и южной частей. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в настоящее время военные наносят удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе, а российские штурмовые отряды ведут бой.

На донецком направлении за минувшие сутки Украина потеряла до 80 военных, а также один танк, три боевые бронированные машины и два авто, отчитались в министерстве.

В ночь на среду, 11 января, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что вся территория Соледара взята под контроль. По его утверждению, в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

В сети появились кадры, на которых, по данным RT, вагнеровцы, а также Пригожин находятся в соляных шахтах Соледара. На видеозапись также попали схроны ВСУ с боеприпасами.

Впоследствии глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия взяла под контроль центр Соледара. По его словам, ВС России перехватили инициативу у ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе: сейчас на одних участках ведется активное удержание позиций и изматывание противника, а на других — наступление и освобождение городов и районов республики.

Россия, взяв Соледар, получит контроль над крупнейшим на территории европейской части Содружества Независимых Государств (СНГ) профильным заводом «Артемсоль», сказал военный корреспондент Андрей Руденко.

В свою очередь, военкор Александр Коц счел, что взятие Соледара имеет для российских Вооруженных сил стратегическое и психологическое значение. Соледар фактически является северной окраиной важнейшего узла обороны ВСУ — Артемовска. Через город проходит линия обороны на север к городу Северск в Бахмутском районе, заявил Коц и назвал артемовскую агломерацию транспортным хабом, который снабжает несколько украинских военных гарнизонов.