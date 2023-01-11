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13:03, 11 января 2023Бывший СССР

Появилось видео с бойцами ЧВК «Вагнер» в соляных шахтах Соледара

RT опубликовал видео с бойцами ЧВК «Вагнер» в соляных шахтах Соледара

Телеканал RT опубликовал в Telegram первое видео с бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в соляных шахтах Соледара.

На записи запечатлен основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в окружении бойцов. «У нас над головой, — наверное, километра два, — уже украинцы стоят. Ну, ничего, это все временно», — говорит один из них Пригожину.

«А внизу они стоят?» — поинтересовался основатель ЧВК. После этого он в составе группы отправился далее по подземелью. В кадр также попали схроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами.

Ранее Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» освободили и взяли под контроль Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Он уточнил, что в освобождении города участвовали исключительно вагнеровцы.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных заявлений о переходе Соледара под контроль российских войск.

Варвара Кошечкина
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