Песков призвал дождаться официальных заявлений по Соледару

Песков заявил о необходимости дождаться официальных заявлений по Соледару

Необходимо дождаться официальных заявлений о переходе Соледара под контроль российских войск. К таким действиям призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Давайте не будем спешить. Дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как власти оценивают информацию об освобождении Соледара.

Вместе с тем он уточнил, что успех боевых действий будет достигнут, когда будут выполнены все цели специальной военной операции, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.