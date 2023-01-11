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12:10, 11 января 2023Россия

Песков призвал дождаться официальных заявлений по Соледару

Песков заявил о необходимости дождаться официальных заявлений по Соледару

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Необходимо дождаться официальных заявлений о переходе Соледара под контроль российских войск. К таким действиям призвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Давайте не будем спешить. Дождемся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, как власти оценивают информацию об освобождении Соледара.

Вместе с тем он уточнил, что успех боевых действий будет достигнут, когда будут выполнены все цели специальной военной операции, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения кроме вагнеровцев.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

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Никита Абрамов
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