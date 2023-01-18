Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:45, 18 января 2023Россия

Командир спецназа «Ахмат» рассказал о боях в Артемовске

Командир спецназа «Ахмат»: Россия перерезала основные артерии снабжения ВСУ в Артемовске
Боец добровольческого батальона

Боец добровольческого батальона. Фото: РИА Новости

Российские военные перерезали основные артерии снабжения украинской группировки в Артемовске (украинское название — Бахмут), сейчас блокируются оставшиеся, заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Апты Алаудинов, передает телеканал «Россия 1».

По его словам, бойцы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ на данный момент блокируют Артемовск, имеющий важнейшее значение в обеспечении украинской группировки в Донбассе. Он подчеркнул, что населенный пункт «обжат с правой стороны». «Перерезаны основные артерии обеспечения подразделений ВСУ жизненно необходимыми продуктами питания, боеприпасами и многим другим», — рассказал Алаудинов.

Российский военный уточнил, что по всей линии соприкосновения в Донбассе идут тяжелые бои. Он подчеркнул, что противник несет большие потери в живой силе и технике.

16 января сообщалось, что штурмовики ЧВК «Вагнер» вели тяжелые бои за населенный пункт Клещеевка, расположенный в южных пригородах Артемовска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Начальник Генштаба описал взаимодействие ЧВК «Вагнер» и Минобороны
Захарова заявила о «врожденном уродстве» Шольца
Назван оптимальный вариант для карьеры Дзюбы
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о боях в Артемовске
В ситуации в России заметили схожесть с 1990-ми годами
США в ближайшие дни анонсируют один из крупнейших пакетов военной помощи Украине
ФРГ и Францию обвинили в использовании Минских соглашений для вооружения Киева
В Грузии позитивно оценили восстановление авиасообщения с Россией
Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений на выход из гражданства России
Волочкова рассказала о своих интимных потребностях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.