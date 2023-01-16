Стало известно о тяжелых боях ЧВК «Вагнер» за Клещеевку

Военкор Симонов: штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за Клещеевку

Штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ведут тяжелые бои за населенный пункт Клещеевка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Александр Симонов.

«Взятие Клещеевки позволит "музыкантам" зайти в Бахмут (российское название Артемовск) с юго-запада, а также развить наступление на населенный пункт Красное», — отметил военкор.

По словам Симонова, украинские военные оказывают «ожесточенное сопротивление, потому что понимают стратегическую значимость этого населенного пункта». «Бойцам ЧВК «Вагнер» снова приходится отбивать дом за домом, проламывая хорошо укрепленную оборону ВСУ, которые используют фортификационные сооружения и рельеф местности. Штурмовые подразделения поддерживают артиллерия и авиация Оркестра», — сказано в публикации.

Ранее основатель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл детали тактики взятия Соледара. По его словам, населенный пункт зажали в клещи, после чего он был разделен на части. Предприниматель добавил, что тела украинских военных будут отправлены к ним на родину.

13 января стало известно, что взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». Эту информацию подтвердили в Минобороны России.