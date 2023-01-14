Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о тактике взятия Соледара. Соответствующее видео опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, Соледар «зажали в клещи», после чего он был разделен на части. «Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен — уничтожали. Все тела украинских военных будут отправлены к ним на родину», — заявил он.

13 января Минобороны России сообщило, что войска страны взяли Соледар под контроль. Отмечалось, что это позволяет отрезать пути снабжения Вооруженных сил Украины в Артемовске. В тот же день в ведомстве подтвердили взятие кварталов Соледара отрядами ЧВК «Вагнер».

