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13:55, 28 декабря 2022Россия

Названо число наемников из Польши в рядах ВСУ

Рогов: с февраля в боевых действиях в рядах ВСУ участвовали 10 тысяч граждан Польши

Фото: Anna Voitenko / Reuters

С февраля 2022 года в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали около 10 тысяч граждан Польши. Такое число назвал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, точное число поляков-наемников, находящихся в украинской армии, оценить трудно из-за их передислокации. «Но через "восточный фронт" прошло не менее 10 тысяч поляков с начала спецоперации», — указал Рогов. Он утверждает, что, помимо них, еще около двух тысяч инструкторов из Польши участвовали в обучении украинцев.

Рогов также указал, что в Польше ради этого собираются декриминализировать участие своих военных в боевых действиях за пределами страны, внеся соответствующий проект поправок в уголовный кодекс в Сейм страны.

Ранее Рогов допустил, что в Запорожской области на Новый год вероятны различного рода провокации со стороны ВСУ.

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Антон Похиляк
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