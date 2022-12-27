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18:17, 27 декабря 2022Россия

Рогов допустил провокации со стороны ВСУ на Новый год

Владимир Рогов не исключил провокаций со стороны Киева в новогодние праздники

Фото: Alexei Chernyshev / Reuters

В Запорожской области на Новый год вероятны различного рода провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую возможность допустил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Мы ждем этих провокаций и прекрасно понимаем, что они [ВСУ] всегда что-то "разжигают" на наши важные праздники. <...> Какими они [провокации] будут <...> — покажет время, но мы ко всему готовы», — порассуждал о таком сценарии Рогов.

Вместе с тем он отметил, что «у людей есть чувство праздника», что бы ни происходило, и все полны надежд на следующий год.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» указал на невозможность праздничного перемирия и установления режима прекращения огня между Россией и Украиной. По его словам, Киев недоговороспособен, к тому же в условиях обстрела мирных городов Донбасса ВСУ речь о перемирии не идет.

15 декабря заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба украинских войск Алексей Громов также заявил, что прекращение огня с Россией на Новый год в настоящий момент невозможно.

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Алина Гончарова
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