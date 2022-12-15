Генштаб Украины высказался о новогоднем перемирии

Замглавы Генштаба ВСУ Громов выступил против прекращения огня с Россией на Новый год

Прекращение огня на Новый год в настоящий момент невозможно. Об этом заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба украинских войск Алексей Громов, передает РБК.

«Интересный вопрос по поводу временного прекращения огня. Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле», — высказался он в ответ на вопрос о возможном перемирии.

Ранее тему рождественского или новогоднего перемирия с Украиной комментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такого вопроса нет в российской повестке. Кроме того, он отметил, что российской стороне не поступало предложений о перемирии.

При этом представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Москва готова обсуждать урегулирование кризиса на Украине. По словам дипломата, это будет возможно лишь в том случае, если поступят «реальные, а не придуманные предложения», которые учтут новые реалии и законные интересы России.