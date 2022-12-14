В Кремле ответили на вопрос о возможности рождественского перемирия с Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что новогоднего перемирия России с Украиной не будет

Темы рождественского или новогоднего перемирия с Украиной нет в российской повестке. Так о возможности временного прекращения военных действий ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом, по словам Пескова, предложений о перемирии российской стороне и не поступало.

«Никаких предложений ни от кого не поступало, и такой темы нет на повестке дня», — сообщил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время переговоры с Украиной невозможны из-за позиции Киева. Официальный представитель Кремля напомнил, что киевские власти отрицают возможность сесть за стол переговоров с Россией.

Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, спустя три дня после начала спецоперации России на территории Украины. Делегации России и Украины провели три очных раунда, продолжили консультации в онлайн-формате, после чего переговоры прекратились.