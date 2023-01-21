Украинских военных научили гуманитарному разминированию в Швейцарии

Минобороны Швейцарии: саперы ВСУ прошли обучение по гуманитарному разминированию в GICHD

Украинские саперы прошли обучение по гуманитарному разминированию в Швейцарии, об этом рассказала министр обороны Конфедерации Виола Амхерд, передает газета Tages-Anzeiger.

По словам политика, Швейцария пригласила украинских военных для инструктажа и обучения гуманитарному разминированию. Обучение проводилось за счет Швейцарии в сотрудничестве с женевским центром по гуманитарному разминированию GICHD.

«Эти специалисты вернулись и теперь обучают других саперов в стране», — подчеркнула министр. Амхерд добавила, что с начала российской спецоперации швейцарские военные доставили в Киев несколько гуманитарных грузов.

Ранее стало известно, что Нидерланды в 2023 году планируют обучить в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании 400 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).