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21:17, 21 января 2023Бывший СССР

Украинских военных научили гуманитарному разминированию в Швейцарии

Минобороны Швейцарии: саперы ВСУ прошли обучение по гуманитарному разминированию в GICHD

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинские саперы прошли обучение по гуманитарному разминированию в Швейцарии, об этом рассказала министр обороны Конфедерации Виола Амхерд, передает газета Tages-Anzeiger.

По словам политика, Швейцария пригласила украинских военных для инструктажа и обучения гуманитарному разминированию. Обучение проводилось за счет Швейцарии в сотрудничестве с женевским центром по гуманитарному разминированию GICHD.

«Эти специалисты вернулись и теперь обучают других саперов в стране», — подчеркнула министр. Амхерд добавила, что с начала российской спецоперации швейцарские военные доставили в Киев несколько гуманитарных грузов.

Ранее стало известно, что Нидерланды в 2023 году планируют обучить в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании 400 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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