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06:18, 21 января 2023Забота о себе

Диетолог назвала самые полезные продукты зимой

Диетолог Микитюк сообщила, что зимой следует употреблять более калорийную и теплую пищу

Фото: Hanna Balan / Unsplash

Диетолог Людмила Микитюк назвала самые полезные продукты зимой. Ее слова приводят «Известия».

Врач сообщила, что причиной ослабления здоровья и ухудшения внешнего вида зимой часто становится гиповитаминоз. Она отметила, что витамин С является природным усилителем иммунитета, который обладает противовирусными свойствами. По ее словам, он помогает снизить риск заражения вирусными инфекциями, а также сократить продолжительность болезни и уменьшить ее тяжесть. Специалист добавила, что витамин C содержат в себе цитрусовые, квашеная капуста и шиповник.

Также Микитюк порекомендовала употреблять зимой более калорийную и теплую пищу. По ее словам, следует включить в рацион рыбу, так как она является отличным источником жирных кислот омега-3. Кроме того, стоит употреблять горячие и сытные овощные супы.

Специалист также посоветовала не отказываться от моркови и овощей из семейства капустных, которые дают организму много полезных микроэлементов.

Кроме того, Микитюк призвала не забывать про ягоды. По ее словам, черника, малина и клубника помогают предотвратить выброс гормона кортизола.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист.

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Марина Совина
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