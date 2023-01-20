Врач назвал самый полезный перекус для пожилых людей

Врач Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. Об этом сообщает «Москва 24».

«Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист.

По словам диетолога, в таком перекусе содержится все, что нужно организму, включая пищевые волокна, витамины, а также пробиотики и сложные углеводы.

Врач сообщил, что такое питание может защитить организм от ухудшения таких возрастных болезней, как атеросклероз, артериальная гипертония, сахарный диабет, а также рак толстой и прямой кишки.

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