Врач назвала лучшие виды спорта для часто болеющих детей

Врач назвала лыжи, биатлон и хоккей лучшими видами спорта для часто болеющих детей

Врач-педиатр Ольга Комиссарова назвала лучшие виды спорта для детей, которые часто болеют. Об этом сообщает Life.

«Хорошим выбором будут занятия лыжами, биатлоном, фигурным катанием и хоккеем», — рассказала специалист. Она добавила, что часто болеющие дети обычно страдают повторяющимися инфекциями носоглотки, поэтому для них очень важен закаливающий эффект тренировок.

Комиссарова также оценила пользу плавания для здоровья ребенка. «Само по себе оно полезно, однако для детей, страдающих аденоидами, синуситами, отитами или аллергическим ринитом, попадание воды, особенно хлорированной, может провоцировать обострение», — отметила врач.

21 октября врач Александр Леткин рассказал об опасных последствиях частых простуд у детей. По его словам, в таком случае у пациентов может развиться хроническое воспаление аденоидов.