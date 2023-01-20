Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Карен Хачанов
3:1
Завершен
Фрэнсис Тиафо
Australian Open (м)
Себастьян Корда
3:0
Завершен
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
Сегодня
22:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|16-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:57, 20 января 2023Спорт

Врач назвала лучшие виды спорта для часто болеющих детей

Врач назвала лыжи, биатлон и хоккей лучшими видами спорта для часто болеющих детей

Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

Врач-педиатр Ольга Комиссарова назвала лучшие виды спорта для детей, которые часто болеют. Об этом сообщает Life.

«Хорошим выбором будут занятия лыжами, биатлоном, фигурным катанием и хоккеем», — рассказала специалист. Она добавила, что часто болеющие дети обычно страдают повторяющимися инфекциями носоглотки, поэтому для них очень важен закаливающий эффект тренировок.

Комиссарова также оценила пользу плавания для здоровья ребенка. «Само по себе оно полезно, однако для детей, страдающих аденоидами, синуситами, отитами или аллергическим ринитом, попадание воды, особенно хлорированной, может провоцировать обострение», — отметила врач.

21 октября врач Александр Леткин рассказал об опасных последствиях частых простуд у детей. По его словам, в таком случае у пациентов может развиться хроническое воспаление аденоидов.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Страны НАТО не смогли принять решение по отправке Leopard на Украину
Анонсированы игры для PlayStation VR2
Опубликованы кадры разрушений после минометного обстрела российского села ВСУ
Власти рассказали подробности о минометном обстреле ВСУ белгородского села
Ким Кардашьян обругали в сети за покупку вещей умерших знаменитостей
В Киеве выступили против похорон военных на Лысой горе
Российский теннисист поддержал Нагорный Карабах после матча на Australian Open
Россия резко нарастила поставки угля в одну страну
Россиянам объяснили скидки на вторичное жилье
Пентагон сообщил о следующем пакете помощи Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.