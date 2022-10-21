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11:04, 21 октября 2022Забота о себе

Родителей предупредили об опасных последствиях частых простуд у детей

Врач Александр Леткин: при частых простудах детям грозит хроническое воспаление аденоидов

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

При частых простудах может развиться хроническое воспаление аденоидов, рассказал оториноларинголог «СМ-Клиника» Александр Леткин. В беседе с «Лентой.ру» он предупредил родителей, что эта болезнь грозит детям, которые начинают ходить в детский сад и много болеют.

По словам врача, у недолеченного аденоидита, случающегося при острых респираторных инфекциях, могут быть опасные последствия.

Затяжной насморк, гнусавость в голосе, дыхание через рот, храп во сне, частые отиты и проблемы со слухом указывают на аденоидит. Если его недолечить, у ребенка может развиться рецидивирующий отит, грозящий снижением слуха

Александр Леткиноториноларинголог

Леткин рассказал, что в настоящее время удаление аденоидов назначают лишь в крайнем случае. Операцию советуют делать, если нет эффекта от лечения, и у ребенка чаще четырех раз в год наблюдаются воспалительные процессы в лимфоидной ткани носоглотки. Также показанием к операции являются осложнения, такие как ночной апноэ.

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Врач предупредил, что после удаления аденоидов возможны осложнения. Среди них — кровотечение, которое легко остановить тампоном в носу, повышение температуры, отек тканей в месте удаления аденоидов.

Восстановительный период после операции может занимать от двух недель до двух месяцев. В это время нужно быть осторожными в выборе жаропонижающих препаратов, ведь они снижают свертываемость крови и могут спровоцировать кровотечение. Можно есть только мягкую и теплую пищу, чтобы исключить повреждения прооперированной области

Александр Леткиноториноларинголог

Ранее оториноларинголог Тамара Дворникова предупредила, что в некоторых случаях ингаляции могут быть опасны. В частности, их не следует делать при отите и носовых кровотечениях.

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Вера Владзиевская
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