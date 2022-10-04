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Оториноларинголог предупредила об опасности ингаляций при некоторых условиях

Врач Дворникова: ингаляции опасны для ребенка при отите и носовых кровотечениях

Фото: Shutterstock

При отите и носовых кровотечениях ингаляции могут быть опасны для ребенка, предостерегла заведующая детским лор-отделением Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управделами Президента РФ Тамара Дворникова. Об опасности ингаляции при некоторых условиях оториноларинголог предупредила в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, ингаляции категорически запрещены, когда у ребенка болят уши и есть подозрение на отит. Кроме того, продолжила Дворникова, они небезопасны, если при насморке слизь из носа имеет зеленоватый или желтоватый оттенок — это может свидетельствовать о развитии бактериальной инфекции, и тогда процедура грозит осложнениями. «Из-за свойства ингаляций улучшать кровообращение они противопоказаны детям с предрасположенностью к носовым или легочным кровотечениям», — сказала она.

Отказаться от ингаляций нужно, если у ребенка поднялась температура выше 37,5 градуса. «Не делайте ингаляции с кипяченой или дистиллированной водой. В лучшем случае от такой процедуры не будет эффекта, в худшем — начнется бронхоспазм», — предупредила Дворникова.

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Специалист порекомендовала использовать для ингаляций минеральную воду без газа и не пользоваться растворами с эфирными маслами, настоями или отварами трав, поскольку они могут вызвать аллергию. Любые ингаляции, уточнила Дворникова, стоит проводить только после консультации с врачом.

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Александра Лисица
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