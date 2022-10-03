Психолог оценил степень влияния школы и учителей на психику детей

Психолог Шишлев предупредил, что школьная жизнь сильно влияет на ментальное здоровье детей

Психика школьников достаточно неустойчива, и их самооценка сильно зависит от учителей, отношений с одноклассниками и оценок, предупредил психолог онлайн-школы для детей «Тетрика» Марк Шишлев. В беседе с «Лентой.ру» он оценил степень влияния школы на психику детей.

Ментальное здоровье ребенка неразрывно связано со школьной жизнью и с событиями, которые в ней происходят, объяснил психолог. Главную роль в формировании уверенности учащегося в себе играют оценки, которые он с первого года обучения начинает получать за выполнение домашних заданий, ответы у доски, контрольные работы. Именно они влияют как на мотивацию, так и на демотивацию школьников.

Однако не сам факт пятерки или тройки в дневнике обуславливает самооценку ученика, а скорее отношение преподавателей, родителей или друзей к полученному результату, продолжил Шишлев.

Учитель, выставляя оценку, может подчеркнуть, что это лишь показатель текущих знаний, который возможно подтянуть. Бывают и случаи, когда преподаватель использует некорректную обратную связь и оценивает ребенка, а не его знания, или одноклассники могут посмеяться над неудачным ответом у доски. В зависимости от реакции со стороны, ребенок может испытывать неловкость, а может чувствовать себя победителем Марк Шишлев психолог онлайн-школы для детей «Тетрика»

Как отметил психолог, школьные друзья и одноклассники также имеют большой авторитет и сильно влияют на формирование личности ребенка. По его словам, в классе дети впервые учатся налаживать социальные связи и определять свою роль в коллективе.

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Стресс могут вызывать и различные школьные конкурсы или мероприятия.

Публичные выступления заставляют нервничать даже взрослых с окрепшей психикой. Многим детям бывает трудно справиться с волнением и страхом совершить ошибку. Такие события накладывают заметный отпечаток как в случае удачи, так и при полном провале. Поэтому важно понимать, что фундамент здоровой самооценки и психики закладывается в школьные годы Марк Шишлев психолог онлайн-школы для детей «Тетрика»

В заключение специалист отметил, что в школе ребенок учится оценивать свои умения, например, когда следует правилам поведения в классном коллективе. Для этого он сравнивает мнения: свое, одноклассников, родителей и педагогов. «Негативный отзыв учителя о личности школьника вместо справедливой оценки его поступка или знаний приводит к развитию у ребенка тревожности и формированию у него заниженной самооценки. Если же отмечать только положительные качества ученика и не обращать внимания на результат, самооценка ребенка может стать слишком завышенной», — подытожил Шишлев.

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