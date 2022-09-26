Нутрициолог подсказала способы приучить ребенка питаться правильно

Нутрициолог Панова сообщила, что только пример родителей научит детей питаться правильно

Сформировать правильные пищевые привычки у детей родители могут только на собственном примере, сообщила нутрициолог Ольга Панова. В беседе с радио Sputnik она подсказала этот и другие эффективные способы приучить ребенка выбирать овсянку и брокколи вместо картофеля фри и пирожного.

По словам специалистки, дети до семи лет во всем стараются следовать примеру родителей, потому они легко выбирают здоровую еду, если ее предпочитают значимые для них взрослые. В то же время изменить пищевые привычки школьников гораздо сложнее. Насильственные методы не научат их питаться правильно, подчеркнула Панова. Принципов правильного питания должна придерживаться вся семья, и тогда ребенок примет их и постепенно сам начнет выбирать здоровую пищу.

Ни в коем случае нельзя ни заставлять, ни обманывать, ни тем более приучать к чему-то, чего вы сами не делаете. Очень часто родители хотят, чтобы дети питались здоровой едой, а сами питаются, например, из-за своей занятости, теми же пельменями Ольга Панова Нутрициолог

Панова уверена, что приучать подросших детей и подростков к здоровой пище необходимо постепенно. Для начала важно сократить количество сахара и выпечки в их рационе. В этом поможет замена конфет и печенья для перекуса на фрукты и овощи. Следующий шаг — в основной прием пищи вместо макарон и риса на гарнир предлагать ребенку больше тушеных, вареных или свежих овощей.

Кроме того, по мнению нутрициолога, родителям важно запастись терпением и внедрять новые привычки не силой, а при помощи диалога. «Важно говорить с ребенком, договариваться, что он получит что-то сладкое после того, как съест что-то полезное, должен быть диалог. Таким образом можно постепенно приучать детей к меньшему количеству нездоровой пищи», — подытожила Панова.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова предложила варианты полезного перекусам между приемами пищи. По ее словам, лучше всего подойдут для утоления голода между едой небольшое количество орехов или ягод, фрукт или до 30 граммов шоколада.