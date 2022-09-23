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Россиянам предложили варианты полезного перекуса между приемами пищи

Диетолог Тихомирова предложила между едой перекусывать орехами, ягодами или шоколадом

Фото: Brenda Godinez / Unsplash

Полезными для здоровья и фигуры вариантами перекуса между приемами пищи станут фрукты, немного ягод или шоколада сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова. В беседе с Ura.ru она рассказала о том, какие продукты и в каком количестве подойдут для утоления голода между едой.

Диетолог заявила, что базовых приемов пищи должно быть три и, если человек не испытывает потребности в дополнительной еде в период между завтраком, обедом и ужином, от нее лучше воздержаться. Перекус необходим только в том случае, если чувство голода очень сильное, но даже тогда он должен быть только один.

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В качестве полезных вариантов Тихомирова предложила россиянам перекусывать на выбор 20-30 граммами орехов, 40 граммами хлеба, одним фруктом или 200 граммами ягод или кусочком темного шоколада весом до 30 граммов.

В заключение врач подчеркнула, что при похудении рацион должен делиться строго на завтрак, обед и ужин, а перекус стоит оставить на экстренный случай, когда уже невозможно терпеть. «Вес уходит, если мы едим классически три раза в день. А дробный прием пищи каждые три часа — это ерунда, этого делать не нужно», — подытожила диетолог.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко предостерегла от злоупотребления инжиром. По ее словам, белок, который содержится в плодах этого фрукта, может спровоцировать нежелательную реакцию со стороны иммунной системы.

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Наталья Обрядина
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