Диетолог предостерегла от злоупотребления инжиром

Диетолог Мойсенко: злоупотребление инжиром может привести к проблемам с иммунной системой

Врач-диетолог Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik предостерегла от злоупотребления инжиром.

По ее словам, белок, который содержится в плодах инжира, может спровоцировать нежелательную реакцию со стороны иммунной системы. Она добавила, что злоупотребление инжиром может привести к тому, что он не будет перевариваться.

Специалист добавила, что инжир не следует есть каждый день. Она посоветовала употреблять продукт через день. Мойсенко добавила, что за один раз можно съедает не более трех плодов инжира.

Диетолог добавила, что инжир противопоказан людям, страдающим от заболеваний, которые связаны с нарушением обменных процессов. Это связано с тем, что в нем содержится чрезмерное количество фруктозы. «В частности, он противопоказан тем, у кого есть метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет», — сказала она.

Мойсенко также добавила, что продукт не следует употреблять при обострении хронических заболеваний кишечника и желудка, так как в плодах инжира есть множество мелких семян.

При этом врач отметила, что инжир содержит широкий спектр полезных для организма веществ, включая йод и антиоксиданты. Также продукт богат фосфором, калием, селеном, магнием и цинком.

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