Врач назвал защищающий от простуды продукт

Диетолог Гинзбург заявил, что квашеная капуста укрепляет иммунитет и защищает от простуд

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал продукт, регулярное употребление которого может защитить от простуды. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гинзбург посоветовал в сезон простуд включить в рацион квашеную капусту. Как отметил диетолог, этот продукт укрепляет иммунитет и, следовательно, защищает от различных заболеваний.

Его коллега Сергей Агапкин, в свою очередь, заявил, что достаточно употреблять 50-100 граммов квашеной капусты в день, чтобы уберечь себя от простуды.

Ранее Гинзбург в программе «О самом главном» назвал продукт, который снижает давление. По его словам, таким свойством обладает какао.

Перед этим диетолог перечислил способы сделать домашнюю пиццу более полезной. Гинзбург порекомендовал при приготовлении использовать большое количество томатов и ржаную муку вместо пшеничной.