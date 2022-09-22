Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врач назвал защищающий от простуды продукт

Диетолог Гинзбург заявил, что квашеная капуста укрепляет иммунитет и защищает от простуд

Фото: Dan Cristian Pădureț / Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал продукт, регулярное употребление которого может защитить от простуды. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гинзбург посоветовал в сезон простуд включить в рацион квашеную капусту. Как отметил диетолог, этот продукт укрепляет иммунитет и, следовательно, защищает от различных заболеваний.

Его коллега Сергей Агапкин, в свою очередь, заявил, что достаточно употреблять 50-100 граммов квашеной капусты в день, чтобы уберечь себя от простуды.

Ранее Гинзбург в программе «О самом главном» назвал продукт, который снижает давление. По его словам, таким свойством обладает какао.

Перед этим диетолог перечислил способы сделать домашнюю пиццу более полезной. Гинзбург порекомендовал при приготовлении использовать большое количество томатов и ржаную муку вместо пшеничной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Евросоюз расширит санкции против руководства России
В Запорожской области рассказали о безопасности региона на время референдума
В России выявили 53 457 случаев коронавируса
Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе
Тяжелобольной Андрей Губин заявил о намерении вернуться на сцену
В FIS намекнули на возможное возвращение россиян на международные турниры
Врач назвал защищающий от простуды продукт
Россиянин разозлился из-за общения сестры с соседом и открыл огонь по ним
В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы
Россиянам напомнили случаи действия страховки от невыезда за границу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.