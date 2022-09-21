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Врач назвал снижающий давление напиток

Диетолог Михаил Гинзбург назвал какао снижающим давление напитком

Фото: Tiard Schulz / Unsplash

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал напиток, употребление которого снижает давление. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что таким свойством обладает какао.

«В основе артериальной гипертонии лежит обменные тканевые нарушения: воспаления, снижение чувствительности к инсулину, то есть это такой метаболический синдром», — объяснил специалист. В процессе этого синдрома вырабатываются вещества, которые вызывают задержку жидкости, добавил он.

«Поэтому если мы употребляем больше продуктов противовоспалительных, то мы нормализуем тканевый обмен, и у нас не только снижается давление, но и улучшается управление гипертонией», — подчеркнул доктор. При этом он уточнил, что заметным противоспалительным эффектом обладает какао.

Ранее Гинзбург раскрыл другие полезные свойства какао. Диетолог отметил, что употребление напитка расширяет сосуды головного мозга, улучшает мозговое кровообращение и способствует снижению веса.

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Олег Давыдов
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