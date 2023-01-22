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00:19, 23 января 2023Мир

Макрон потребовал разъяснений от властей Буркина-Фасо о выводе французских войск

Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе ВС Франции
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ronan Lietar / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от властей Буркина-Фасо разъяснений о возможном запросе о выводе французских войск с территории страны в течение месяца. Его слова передает РИА Новости.

При этом Макрон допустил, что сообщения СМИ о денонсации соглашения о присутствии в стране Вооруженных сил (ВС) Франции стали результатом большой путаницы. «Я жду, когда президент переходного правительства [Ибрагим] Траоре выскажется», — указал французский лидер.

Ранее сообщалось, что правительство Буркина-Фасо обязало французских военных покинуть страну. Отмечалось, что власти страны денонсировали соглашение, которое с 2018 года регулировало присутствие французской армии в стране, предоставив ей один месяц на то, чтобы покинуть территорию государства.

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Варвара Кузьмина
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