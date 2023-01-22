Пригожин призвал американцев «прийти к папочке» после сравнения с Распутиным

Пригожин призвал американцев «прийти к папочке» в ответ на сравнение с Распутиным

Американцы и британцы должны попросить прощения и вести себя нормально, заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в ответ на сравнение его с Григорием Распутиным. Его комментарий публикует пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда дети нашкодят, они стараются обратить внимание папы всякими неожиданными выходками. Поэтому все, что должны сейчас сделать британцы и американцы — прийти к папочке, попросить прощения и в дальнейшем вести себя нормально», — объяснил Пригожин, реагируя на статью журналиста Financial Times Тони Барбера, в которой он сравнил его с исторической личностью и заявил, что бизнесмен имеет большое влияние на российскую власть.

Пригожин добавил, что не очень хорошо знаком с историей Распутина, но при этом знает, что тот «останавливал кровь юного царевича заговорами». Бизнесмен отметил, что сам он не останавливает кровь, а пускает ее врагам Родины «при непосредственном контакте с ними».

Ранее Пригожин назвал ЧВК «Вагнер» самой опытной армией из всех существующих в мире на данный момент. Объясняя эффективность организации, предприниматель отметил, что ее бойцы воюют на протяжении многих лет. Пригожин подчеркнул, что все поставленные задачи они выполняют самостоятельно, так как располагают собственной военной техникой.