В ряде российских регионов спрогнозировали аномальное потепление

Вильфанд: в конце недели в ряде регионов ожидается температура на 8-12 градусов выше нормы

В конце текущей недели в некоторых регионах России температура воздуха поднимется на 8-12 градусов выше климатической нормы. Такое прогноз дал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8-10 градусов», — отметил он. Также заметное потепление ожидается в Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях, а также Пермском крае. «Впечатляющие аномалии», — подчеркнул метеоролог.

Кроме того, по словам Вильфанда, воздушные массы из Атлантики принесут аномальное тепло в центральные и южные районы Красноярского края. Температура в регионе поднимется на 12 градусов выше климатической нормы. Мягкая погода ожидает Центральный федеральный округ, добавил метеоролог.

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