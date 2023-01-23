Крис Эванс пошутил над попавшей в ДТП звездой «Мстителей»

Крис Эванс поддержал попавшего в ДТП Джереми Реннера шуткой

Американский актер и звезда «Капитана Америки» Крис Эванс пошутил над своим коллегой по фильму «Мстители» Джереми Реннером, который попал в ДТП со снегоуборочной машиной в начале января. Эванс прокомментировал пост Реннера в своем Twitter.

Звезда «Мстителей» написал пост-благодарность, в котором обратился ко всем, кто поддерживал его после несчастного случая со снегоуборочной машиной.

Эванс ответил на пост, сказав, что Реннер крут, и подшутил над ним: «Кто-нибудь вообще проверял состояние ратрака (снежный тягач — прим. «Ленты.ру»)? Посылаю очень много любви». Реннер оценил шутку. «Люблю тебя, брат... Я проверил ратрак, ему нужно топливо», — ответил он.

Ранее звезда «Мстителей» рассказала о переломе больше 30 костей. Об инциденте стало известно 2 января. Сообщалось, что актер убирал снег с подъездной дороги перед своим домом, чтобы члены семьи могли покинуть резиденцию в Неваде после совместного празднования Нового года. Прощаясь с родственниками, он заметил, что снегоуборочная машина начала катиться назад. Реннер попытался запрыгнуть в нее на ходу, однако попал под гусеницу машины.