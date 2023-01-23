Пережившая травлю девушка сбросила 40 килограммов и обрела уверенность в себе

The Mirror: в США девушка похудела на 40 килограммов и стала уверенной в себе

Жительница Вашингтона, США, 28-летняя Наталия Мастерман сбросила 40 килограммов и обрела уверенность в себе. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка призналась, что всю жизнь была недовольна фигурой и мечтала похудеть. С самого детства Мастерман задирали одноклассники, а во взрослом возрасте она начала получать оскорбительные комментарии в сети. «Я публиковала фотографии в социальных сетях и получала комментарии вроде: "Давайте прекратим считать ожирение нормальным", "Это большая девочка" и "Когда ты начнешь новый год с абонемента в спортзал?", и это могло испортить весь мой день», — вспоминает она.

Пережившая травлю девушка пыталась похудеть разными способами: пробовала стать вегетарианкой, занималась спортом и ограничивала себя в еде. «У меня всегда было намерение похудеть, но не хватало стремления воплотить его в жизнь. Я ежедневно говорила себе, что начну завтра», — рассказала она. Из-за отсутствия внутренней мотивации Мастерман не была последовательна в тренировках и страдала от компульсивного переедания. Однако в 2019 году она твердо решила изменить образ жизни, чтобы наконец стать уверенной и счастливой.

Девушка стала следить за рационом: исключила снеки и фастфуд, которыми баловала себя раньше, и отдала предпочтение менее калорийной еде. На завтрак она могла съесть овсянку, обедала курицей с рисом, а ужинала бургерами с индейкой или овощным омлетом. Чтобы удовлетворить свою тягу к сладкому, Мастерман перекусывала протеиновым батончиком или позволяла себе съесть ложку готового теста для печенья. Она также записалась в спортзал и начала ежедневно заниматься кардио по часу. Позже девушка стала выполнять и силовые упражнения.

Всего за год девушке удалось сбросить 40 килограммов. Мастерман изменила качество своей жизни в лучшую сторону и теперь радуется своему отражению. «Мне нравится, что я больше не волнуюсь, надевая купальник, а покупка новой одежды больше не вызывает у меня беспокойства», — утверждает она.

Сейчас девушка работает персональным тренером и помогает другим людям избавиться от лишних килограммов. «Чтобы добиться прогресса, нужно принять дискомфорт, и я стараюсь помочь своим клиентам увидеть в этом нечто мотивирующее, а не обескураживающее», — поделилась своими принципами работы Мастерман.

Ранее сообщалось, что американская актриса и певица Мари Осмонд похудела на 23 килограмма 15 лет назад и с тех пор удерживает вес. Женщина признает, что даже стройная фигура не позволяет ей выглядеть на 20 лет, но ее это не расстраивает.