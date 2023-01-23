Вероятность изменения позиции Турции по украинскому вопросу оценили

Политолог Леви: Эрдоган перед выборами продолжит играть и на Запад, и на Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не станет менять свою позицию по украинскому вопросу в преддверии выборов, пытаясь сохранять баланс между обеими сторонами конфликта. Более того, смены риторики не следует ждать и после избирательного процесса. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Леви.

«Во внутриполитической жизни Турции украинская тематика не является ведущей, туркам все равно. Так что Эрдоган не станет подстраиваться под повестку и что-то менять. Сейчас он пытается играть и на Запад, и на Россию, ведь наша страна сегодня является для Турции серьезным экономическим партнером, позволяющим получать сверхприбыли за счет трансляции европейского трафика», — сказал Леви.

Он объяснил, что одновременно и Запад не может отказаться от участия Турции в составе НАТО, потому для Эрдогана сложилась уникальная ситуация независимости от обеих сторон. Естественно, что его устраивает такой формат и уход от него маловероятен.

«Если вдруг, гипотетически смена политического курса в стране и произойдет, то скорее в сторону Европы, потому что критики призывают Эрдогана встать на путь большей либерализации и западных ценностей. Впрочем, население Турции такой формат сейчас не поддержит», — заметил политолог.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы главы государства и парламентские выборы в республике пройдут 14 мая. Выступление турецкого лидера транслировал телеканал TRT.

Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения.