Трек Майли Сайрус о расставании установил рекорд на Spotify

Трек Майли Сайрус за неделю установил рекорд по количеству прослушиваний на Spotify

Новый трек певицы Майли Сайрус Flowers за неделю установил рекорд по количеству прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщает Variety.

Сингл о расставании набрал более 100 миллионов прослушиваний. «Было невероятно наблюдать, как Flowers побила рекорд по количеству стримов за одну неделю. Уже в первый день песня показала потрясающий старт, а потом прослушиваний становилось только больше. Каждый день с момента премьеры их становилось больше», — сказала Яна Коффи, руководитель отдела Spotify по связям с артистами и лейблами.

Предыдущим рекордсменом по количеству прослушиваний за первые семь дней стал трек Butter кей-поп-группы BTS. За этот период он набрал 100 миллионов прослушиваний.

В статье отмечается, что хороший старт композиции указывает на то, что у песни есть шансы оказаться на вершине Billboard Hot 100. Если это произойдет, Flowers станет первой после Wrecking Ball песней Сайрус, возглавившей этот рейтинг.

Сингл Flowers был выпущен 12 января 2023 года на лейбле Columbia Records. Он быстро набрал популярность в TikTok, где его стали называть «гимном сильных и независимых».