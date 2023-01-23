Памела Андерсон пожаловалась на показавшего ей пенис Тима Аллена

Модель и актриса Памела Андерсон заявила, что актер и комик Тим Аллен показал ей пенис

Модель и актриса Памела Андерсон заявила, что актер и комик Тим Аллен однажды показал ей пенис. На произошедшее она пожаловалась в своих мемуарах «Любовь к Памеле». Об этом сообщает TMZ.

По словам Андерсон, это случилось в 1991 году во время съемок в ситкоме с Алленом «Большой ремонт» (Home Improvement), когда актрисе было 23 года. «В первый день съемок я вышла из своей гримерки, а Тим был в коридоре в своем халате», — написала она.

Затем, по словам актрисы, Аллен распахнул халат и предстал перед ней абсолютно голым. «Он сказал, что это было справедливо, потому что он видел меня голой. Теперь мы квиты. Я неловко рассмеялась», — пишет Андерсон. Аллен, со своей стороны, сказал TMZ, что такого никогда не было. «Я бы никогда не сделал такого», — заявил актер.

Ранее Андерсон призналась, что во время скандалов (в том числе и с украденным секс-видео) ее спасало материнство.

Мемуары Андерсон «Любовь к Памеле» и документальный фильм Netflix «Памела, история любви» выйдут в конце января. Свою жизнь модель и актриса называет душераздирающей историей. Она намерена рассказать обо всем, что случалось с ней, начиная с раннего детства.