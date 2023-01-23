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09:34, 23 января 2023Силовые структуры

Дом петербургского коллекционера пытались обокрасть адвокат и бизнесмен

В Петербурге суд рассмотрит дело о попытке кражи ценностей на 12 млн руб у коллекционера

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против 64-летнего и 73-летнего местных жителей, пытавшихся вынести из дома умершего коллекционера ценностей на общую сумму в 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Им вменяется нарушение неприкосновенности жилища, кража и покушение на хищение предметов, имеющих особую историческую и культурную ценность. Обвиняемые — адвокат и предприниматель, который приходится покойному родственником, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 24 июня 2022 года обвиняемые незаконно проникли в квартиру на улице Дрезденской в Петербурге, откуда пытались похитить книги и картины, стоимость которых оценивается в 12 миллионов рублей, а также другое имущество, стоимостью 2 миллиона рублей.

Полицейские задержали преступников, когда они выносили имущество.

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Любовь Ширижик
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